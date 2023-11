Politieke betrokkenheid in de Schilderswijk, een dringende kwestie voor de komende verkiezingen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 280 keer bekeken • bewaren

De Schilderswijk, gelegen in Den Haag, is een wijk vol leven, kleur en diversiteit. Het is echter geen geheim dat deze gemeenschap de afgelopen jaren met tal van uitdagingen en problemen te maken heeft gehad. Wat des te opvallender is, is dat politici de Schilderswijk lijken te mijden in de aanloop naar de aankomende verkiezingen op 22 november. Sommigen beweren dat dit te maken heeft met gevoelige kwesties, zoals de oorlog in Gaza en de standpunten van Nederlandse politici en enkele specifieke partijen met betrekking tot dit conflict. Dit roept echter een dringende kwestie op die onze aandacht verdient.

De Schilderswijk is een smeltkroes van culturen en achtergronden waar Nederlanders van verschillende komaf zij aan zij samenleven. Het is een buurt die het potentieel heeft om externe conflicten te importeren, maar desondanks zijn de bewoners opmerkelijk bedreven in het omgaan met deze uitdagingen en het behouden van sociale cohesie. In tijden van internationale spanningen is het van cruciaal belang dat politici in contact blijven met de bewoners van de Schilderswijk en actief deelnemen aan het oplossen van lokale problemen.

Het mijden van de Schilderswijk vanwege gevoelige standpunten over het Midden-Oosten is geen oplossing. Politici zouden juist het gesprek moeten aangaan met de bewoners en begrip moeten tonen voor hun zorgen en behoeften. Het is essentieel dat politici betrokkenheid tonen bij alle gemeenschappen in Nederland, ongeacht hun achtergrond of opvattingen.

Gelukkig zijn er politieke partijen die zich wel inzetten voor de Schilderswijk en vergelijkbare gemeenschappen. Deze inspanningen verdienen erkenning en aanmoediging. In aanloop naar de verkiezingen op 22 november is het moment aangebroken voor politici om hun betrokkenheid bij de Schilderswijk en soortgelijke gemeenschappen te tonen. Het vermijden van problematische kwesties, zoals de situatie in Gaza, is begrijpelijk, maar het mag nooit een excuus zijn om gemeenschappen te negeren die hun stem willen laten horen.

Het is hoog tijd dat de Schilderswijk niet langer wordt genegeerd door politici, maar wordt gezien als een kans om een dieper inzicht te verkrijgen in de diverse behoeften van de Nederlandse samenleving. Laten we hopen dat de komende verkiezingen een keerpunt zullen zijn en dat politici actief deelnemen aan de dialoog met de bewoners van de Schilderswijk, ongeacht de gevoelige kwesties die spelen in de wereldpolitiek.