Politiebonden verwijten Yeşilgöz wegkijken van boerenterreur

Namens vier politiebonden verklaart NPB-voorzitter Nine Kooiman tegenover het AD dat de maat vol is: “Dit is complete waanzin! Demonstreren is een goed recht, maar het in gevaar brengen van burgers en politiemensen is niet goed te praten. Politiemensen horen veilig hun werk te kunnen doen. Dit gaat alle grenzen te buiten.”