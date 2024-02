Boerenprotesten levensgevaarlijk: automobilisten raken gewond

Bij boerenprotesten zijn maandagavond op verschillende plaatsen in Nederland gewonden gevallen. Automobilisten raakten gewond door botsingen. De ongelukken gebeurden op de A15 en op de Citadel in Veenendaal, een weg parallel aan de A12.

“Vermoedelijk is rook van een vuur van boerenprotesten de oorzaak van het ongeluk”, meldt het AD over het ongeluk op de A15. Boze boeren staken onder meer autobanden in brand. Door de rook was het zicht slecht en botsten twee auto’s op elkaar. Twee inzittenden moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.