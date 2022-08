Korpsleiding negeert klokkenluiders die racisme bij politie aankaartten

De agenten die in de documentaire ‘De Blauwe Familie’ het racisme binnen de politie aankaartten, worden sindsdien genegeerd door de korpsleiding. Dat zegt een van de agenten, Péris Conrad, in een interview met de Volkskrant .

In De Blauwe Familie vertelden agenten eerder dit jaar over het racisme van hun collega’s. De leidinggevenden treden daar niet of nauwelijks tegen op, constateerden de klokkenluiders. Slachtoffers van discriminatie worden weggepest, weggepromoveerd of ontslagen.