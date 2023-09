Politie zet toch weer waterkanon in tegen vreedzame klimaatdemonstranten A12

De rechtszaak over de inzet van het waterkanon dient op dinsdag 3 oktober. Volgens de Extinction Rebellion is het middel “volstrekt onnodig en disproportioneel”. De beweging krijgt bijval van Amnesty International. “De politie zegt dit geweldsmiddel in te zetten om mensen te verspreiden”, legt de mensenrechtenorganisatie uit. “In de praktijk pakt dit echter anders uit. Op het moment dat een geweldsmiddel niet geschikt is, mag het niet gebruikt worden.”