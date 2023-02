Politie pakt twee beamernazi's op

De politie heeft vrijdagochtend twee mannen gearresteerd vanwege betrokkenheid bij het projecteren van extreemrechtse, racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam afgelopen jaarwisseling. Dezelfde mannen zaten volgens de politie achter soortgelijke neonazistische acties in Eindhoven en Alkmaar.

De aangehouden personen zijn een 34-jarige man uit Landgraaf en een 24-jarige man uit Zwijndrecht. De man uit Landgraaf zwas volgens de politie betrokken bij een soortgelijke actie in Eindhoven eerder deze week. De man uit Zwijndrecht was in januari al actief in Alkmaar.