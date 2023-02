Beamernazi's projecteren extreemrechtse teksten op stadhuis Eindhoven

Sinds nieuwjaar hebben de beamernazi’s zelf in elk geval veel plezier van hun niet alleen racistische maar ook intens kinderachtige speelgoed. Na neoazistische leuzen op de Erasmusbrug werd onder meer ook het Anne Frank Huis in Amsterdam op de korrel genomen. Ook een energiecentrale van Vattenfall en het UWV-gebouw in Venlo kregen bezoek van de rechtsextremisten.

Burgemeester Dijsselbloem spreekt zijn afschuw uit over de projectie. ,,Racisme heeft niets te zoeken in onze inclusieve stad. Ons carnaval is een feest van iedereen, van verbinding en verbroedering, en dat blijft zo”, laat hij weten in een reactie. De Eindhovense burgemeester doet vandaag aangifte.