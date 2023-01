Politie neemt Braziliaans parlement weer in, Bolsonaro houdt zich schuil in Florida Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

De Braziliaanse president Luiz Inácio da Silva, oftwel Lula, heeft gezworen de aanhangers van zijn extreemrechtse voorganger Bolsonaro te straffen, die dit weekend het congresgebouw bestormden. Zondag kopieerden de Bolsonaro-fans de Trump-supporters die de democratie omver probeerden te werpen en deden een eigen poging de gekozen huidige president uit het zadel te wippen. Net als in de VS mislukte de Braziliaanse poging jammerlijk.

Laat zondagavond plaatselijke tijd wist de politie de controle over de overheidsgebouwen in hoofdstad Brasilia weer in handen te krijgen. Behalve het gebouw van het Nationaal Congres, waar het parlement zetelt, werd ook het presidentieel paleis door de Bolsonaro-terroristen omsingeld. Lula, die op 1 januari werd ingezworen als de nieuwe president, heeft na het ontruimen van de gebouwen de schade geïnspecteerd die door de bestormers is aangericht. Het centrum van Brasilia, waar alle overheidsgebouwen staan, is de komende 24 uur afgesloten.

De bestorming vond plaats na een grote demonstratie van mensen die weinig ophebben met feiten en democratie. De veertig bussen waarmee de demonstranten naar de hoofdstad waren gekomen zijn door de politie in beslag genomen. Minister van Justitie Flavio Dino noemde de invasie van het parlement “een absurde poging van de demonstranten om met geweld hun wil op te leggen”. Lula sprak op zijn beurt van “een daad van vandalen en fascisten” en zei dat zoiets in de geschiedenis van het land niet eerder was voorgekomen. Ook haalde hij uit naar de beveiligers van het Nationaal Congres die hij “incompetentie, kwade trouw of kwaadaardigheid” verweet omdat ze de belagers niet hebben tegengehouden. Sommige ooggetuigen beweerden dit weekend dat de terroristen vrij konden doorlopen na onderonsjes met beveiligers.

De gewezen president Bolsonaro uit wiens naam de bestormers het Nationaal Congres probeerden in te nemen, heeft niet van zich laten horen. Na de verkiezingen weigerde hij lange tijd zijn verlies te erkennen. Dat deed hij uiteindelijk alsnog, maar hield wel vast aan zijn eerdere Trumpiaanse leugens dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen. Bolsonaro heeft Lula niet gefeliciteerd met de overwinning en schitterde in afwezigheid bij de inauguratie, zoals zijn grote idool Trump niet aanwezig was bij de installatie van Joe Biden.

Een ander iets wat Bolsonaro met zijn geliefde Trump gemeen heeft, is dat beide slechte verliezers zich momenteel in Florida ophouden. Bolsonaro vloog daar eind december naartoe, terwijl in Brazilië de aanklachten van fraude en corruptie zich tegen hem opstapelen. Het Amerikaanse Democratische congreslid Joaquin Castro heeft de Biden-regering gevraagd Bolsonaro uit te zetten naar Brazilië. In een pleidooi in het Huis van Afgevaardigden zei hij:

"Bolsonaro was een autoritaire leider en ik sta achter het democratisch gekozen leiderschap in Brazilië. Hij gebruikte in feite het Trump-draaiboek om binnenlandse terroristen te inspireren om te proberen de regering omver te werpen. Bolsonaro zou niet in Florida moeten zijn. De Verenigde Staten mogen geen toevluchtsoord zijn voor deze dictator, die het binnenlandse terrorisme in Brazilië heeft aangewakker. Hij moet worden teruggestuurd naar Brazilië."