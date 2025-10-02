Politie moet voor de tweede keer in een maand racistische lulkoek Wilders corrigeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 164 keer bekeken • bewaren

Voor de tweede keer in een maand tijd heeft de politie zich genoodzaakt gevoeld de racistische lulkoek van Geert Wilders te ontkrachten. Allebei de beweringen van Wilders vonden plaats tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De eerste leugen nam Wilders noodgedwongen terug, de tweede vooralsnog niet.

De tweede leugen betreft een verhaal dat "een hardwerkende jonge moeder van twee kinderen, die in een grote stad op een vuilniswagen werkt" tijdens haar werk was mishandeld door een Marokkaanse man, waarna “twintig Marokkanen” zich ermee bemoeide. Dat zit toch net even anders, meldt de politie nu. De vuilnisvrouw kreeg het inderdaad aan de stok met een automobilist, waarbij beide personen schuld hadden aan de ruzie. De vrouw zelf zou “beledigingen hebben geuit” naar de man. Zoals bij elke straatruzie trok ook deze bekijks van omstanders, maar er was op geen enkele manier sprake van “een grote groep omstanders of een grote groep Marokkanen”.

Het was de vrouw zelf die na het incident huilie-huilie deed in de mailbox van Geert Wilders, die er zonder feiten te checken een racistisch jankverhaal van maakte om maar weer eens te pleiten voor gesloten grenzen en deportaties. Bij de ruzie zelf is bemiddeld door de politie en omdat beide personen schuld hadden, was een aangifte niet logisch.