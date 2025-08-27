Wilders liegt in de Kamer met opmerking over Lisa, wordt gecorrigeerd door de politie

Geert Wilders heeft helemaal niets met rechten van vrouwen, hun veiligheid of maatregelen tegen femicide, tenzij hij dat kan gebruiken als stok om migranten mee te slaan. Zo stemde hij tegen meer financiering voor de bestrijding van femicide en was hij na het verschrikkelijke nieuws over de moord op de 17-jarige Lisa urenlang stil tót bleek dat de verdachte verbleef in een azc. Vanaf dat moment was hij niet meer stil te krijgen.
Tijdens het Kamerdebat woensdag over het opstappen van NSC uit het demissionaire prutskabinet waar Wilders ooit nog deel van uitmaakte, kon hij het ook niet laten om het tragische lot van Lisa te misbruiken voor eigen gewin. Vanaf het spreekgestoelte zei Wilders dat de verdachte al een week voor de moord was opgepakt door de politie, maar ook weer was vrijgelaten. De politie reageerde direct met een verklaring waaruit blijkt dat Wilders zoals gewoonlijk liegt dat hij barst. De politie Amsterdam laat weten:
"De heer Wilders heeft vandaag in de Tweede Kamer gezegd dat de verdachte in de zaak van het 17-jarig meisje in Duivendrecht een week eerder is aangehouden door de politie en daarna is vrijgelaten. Dit klopt niet. De verdachte is op donderdag 21 augustus aangehouden voor een ernstige zedenzaak aan de Weesperzijde en op vrijdag 22 augustus is de verdenking tegen hem uitgebreid met de zaak in Duivendrecht. De opmerking in de Kamer doet geen recht aan het werk van de politie en zorgt voor onnodig onrust bij betrokkenen en nabestaanden."
