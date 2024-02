Politie maakt een einde aan vrolijk klimaatprotest op de A10

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdagmiddag twee uur de A10 ter hoogte van het voormalig ING-hoofdkantoor De Schoen geblokkeerd. Agenten hebben ruim driehonderd demonstranten opgepakt en per bus naar Amsterdam-Noord vervoerd, meldt Het Parool . Even na 15 uur gaf de politie de snelweg vrij.

Volgens Het Parool was de stemming bij het protest goed. Er werd gedanst en gezongen: “Dit is een noodgeval, dit is de allerlaatste kans”. Naast de snelweg stonden supporters die de snelwegbezetters aanmoedigden. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema had de blokkade verboden.