Extinction Rebellion negeert Femke Halsema opnieuw en zet A10-blokkade door

Extinction Rebellion (XR) zal zaterdag 24 februari opnieuw de A10 bezetten ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor ‘De Schoen’. Daarmee negeert XR het verbod dat is uitgevaardigd door Femke Halsema. De Amsterdamse burgemeester heeft in een brief aan de klimaatactivisten een “dringende oproep” gedaan om af te zien van de blokkade.

In december blokkeerde XR de A10 ook al. Die actie verliep zonder problemen. Het Parool schrijft: “Door de A10 te blokkeren nam Extinction Rebellion in december volgens Halsema ‘een ‘onaanvaardbaar risico om de blokkade op de A10 mogelijk te maken, door op een andere plek op de A10 met voertuigen het verkeer te blokkeren en daar de weg op te lopen’, schrijft ze in de brief. ‘Hiermee geeft u naar mening van de driehoek onvoldoende blijk van bewustzijn van de risico’s die verbonden zijn aan een demonstratie.’”

Let de Jong, woordvoerder van XR, reageert: “2023 was het heetste jaar ooit gemeten, we zien klimaatramp op klimaatramp. Toch volhardt ING in zijn fossiele beleid. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, dat ING zegt te onderschrijven, heeft de bank de klimaat- en ecologische crisis met bijna 60 miljard euro fossiele financiering aangejaagd. Daarom hebben wij geen andere keus. Verboden of niet: op zaterdag 24 februari om 12:00 uur blokkeren wij de A10. We gaan ervan uit dat de gemeente de weg alsnog zal afzetten, net als op de A2 is gebeurd.”