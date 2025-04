Politie liegt over huisbezoeken aan activisten

De politie liegt over de beweegredenen om huisbezoeken af te leggen bij vreedzame demonstranten. De bezoeken worden goedgepraat met het argument dat agenten ondersteuning willen bieden bij toekomstige protesten. In werkelijkheid is het doel intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money .

Follow The Money schrijft: “Eind 2022 meldde Amnesty International in een rapport dat veertien activisten een ‘intimiderend’ huisbezoek hadden gekregen. Bij geen enkel huisbezoek ging het om het ‘faciliteren’ van een komende demonstratie, laat onderzoeker Vera Prins van Amnesty International weten. ‘De mensen met wie we spraken voor ons onderzoek kregen dezelfde soort vragen als de vrouw in Amersfoort.’ Wat Prins opvalt, vertelt ze, is dat de politie niet de organisatoren van een demonstratie opzoekt, maar ‘gewone’ demonstranten, net als in het filmpje. Dat is volgens haar een aanwijzing dat het om iets anders gaat dan faciliteren. ‘Als je wilt faciliteren, kun je als politie de woordvoerder van een actiegroep bellen. Zo’n bezoek is een signaal: we weten wie je bent en we weten waar je woont. En we verzamelen gegevens over je.’”