Dit is hoe de politie pro-Gaza-demonstranten thuis intimideert

Zondag is een vrouw op haar huisadres bezocht door de politie vanwege haar deelname aan demonstraties tegen de Israëlische genocide in Gaza. Dat is te zien op beelden die circuleren op sociale media. De agenten aan haar deur merken op intimiderende wijze op dat hen is opgevallen dat ze de afgelopen maanden meermaals aan zo'n demonstratie heeft meegedaan en willen haar daarover aan de tand voelen. De vrouw laat weten wel te willen luisteren, maar de agenten niet binnen te willen laten of antwoord te geven op hun vragen, zoals haar goed recht is. De agent merkt ook nog op dat de vrouw verhuisplannen heeft, iets wat volgens de berichten op sociale media alleen te verklaren valt door het feit dat haar eigen accounts door de politie in de gaten worden gehouden.

Opgejut door onder meer de coalitiepartijen, worden demonstraties zoals die tegen de genocide in Gaza - maar ook klimaatprotesten - in toenemende mate gecriminaliseerd. Zo probeert de VVD uit alle macht het demonstratierecht in te perken, aangevoerd door extreemrechtsbuiten Ingrid Michon die sprak van: 'Dit zijn geen demonstranten, maar delinquenten'. Ook partijen als BBB en PVV framen de protestacties tegen het Israëlische oorlogsgeweld voortdurend als "antisemitisch".

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International waarschuwt al langer dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat. In een rapport wordt ook de rol van de politie daarin stevig op de korrel genomen. Zo meldt Amnesty: 'Uit Amnesty’s onderzoek bleek ook dat demonstranten soms via social media gemonitord worden of zelfs onaangekondigd bezoek ontvingen van de politie.' Dat is goed te zien in de intimidatiepoging op de beelden hierboven.

Op sociale media wordt met afgrijzen gereageerd op het politiebezoek. Een greep uit de reacties:

"Dit is hoe het begint: een politiestaat. Dit is totaal ongeoorloofd en onoorbaar. In welke stad/dorp is dit?! Welke burgemeester gaat hierover?"

"Dit is pure intimidatie. Demonstreren is een recht. Wat zouden ze hiermee hopen te bereiken?"

"Wtf! En aan alle kameraden: zorg dat je je rechten echt goed kent. Dat je weet wat je moet doen en vooral niet moet doen en zeggen als dit gebeurd."

"Uit hun vragen blijkt dat zij zichzelf toegang verschaft hebben tot privégegevens. Dat mag helemaal niet zomaar, dat is wel advocatenwerk."

"Dit voelt als een koortsdroom"