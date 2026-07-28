Terreurboeren steken gortdroge berm in brand

Terwijl in Zuid-Europa ongekend grote bosbranden woeden, hebben in Nederland terreurboeren besloten d e gortdroge berm in brand te steken uit permanente onvrede met het stikstofbeleid van de overheid. In Nunspeet blokkeerden de boeren maandag een rotonde, en overgoten daarbij het groen met benzine en staken dit aan.

Uit protest tegen het nieuwe stikstofbeleid van Landbouwminister Jaimi van Essen (D66), zijn de boeren maandag begonnen aan een reeks acties om het kabinet te intimideren. Al direct na de bekendmaking van het nieuwe beleid, zei van Essen er rekening mee te houden dat dit risico's met zich meebrengt voor zijn eigen veiligheid. Vorige bewindslieden die de schadelijke uitstoot van Big Agro probeerden terug te dringen werden eveneens door de terreurboeren op de korrel genomen. Na de presentatie van Van Essen deed onder meer BBB-voorvrouw Caroline van der Plas een oproep aan de boze boeren om hun trekkers weer van stal te halen.