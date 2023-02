Politie arresteert europarlementariër in onderzoek naar corruptiezaak Qatargate Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 352 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: © European Union 2016 - European Parliament

De Belgische politie heeft vrijdagochtend de Waalse socialist Marc Tarabella en meegenomen voor verhoor. Tegelijkertijd vond er een reeks huiszoekingen plaats, waarbij ook een bankkluis in Luik werd doorzocht. Tarabella werd al eerder door zijn partij en de Europese socialisten geroyeerd. Dat gebeurde nadat de Griekse europarlementariër Eva Kaili in december op heterdaad was betrapt met een enorme hoeveelheid contant geld. Dat geld werd gelinkt aan de oliestaat Qatar. Tarabella was ondervoorzitter van de 'Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland' van het Europees parlement en onderhield dus onder meer contacten met Qatar.

In het parlement liet Tarabella zich op 14 november, zes dagen voor het begin van het WK voetbal, opvallend positief uit over Qatar, het organiserende land. Op die dag was de Qatarese minister van Werk te gast in de subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement. Toen die man kritisch werd ondervraagd over de mensenrechtensituatie bij de bouw van de stadions, zei Tarabella het volgende "Ik heb veel collega's niet gehoord toen het WK in 2018 naar Rusland ging, dat al in 2014 de Donbas binnenviel".

De arrestatie van Tarabella volgt op het opheffen van zijn parlementaire immuniteit. Dat gebeurde ook bij de Italiaan Andrea Cozzolino bij wie vrijdag ook huiszoeking plaatsvond in zijn Belgische woning. Een van de verdachten het Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die al eerder werd opgepakt, heeft een akkoord gesloten met de Belgische justitie. In ruil voor strafvermindering biedt hij volledige medewerking met het onderzoek. Hij heeft onder meer verteld dat hij 120.000 à 140.000 euro had gegeven aan Tarabella. Die ontkent dat.

NRC schrijft dat het parlement nieuwe maatregelen voorbereidt om corruptie tegen te gaan.