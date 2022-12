Ex-vicevoorzitter Europees Parlement legt gedeeltelijke bekentenis af in corruptiezaak Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd in het grote corruptieonderzoek. Tijdens een verhoor heeft ze toegegeven dat ze haar vader vroeg om contant geld te verbergen dat bij haar thuis lag. Dat melden de Belgische media Le Soir en Knack en de Italiaanse krant Le Repubblica, na inzien van documenten uit het strafrechtelijk onderzoek.

Kaili zou aan onderzoeksrechter Michel Claise toegegeven hebben dat ze haar vader vroeg om contant geld te verbergen. Kaili’s vader werd op 9 december aangehouden in een hotel in Brussel. Hij was in bezit van een koffer met stapels bankbiljetten. Volgens Knack en Le Soir bedroegen de biljeten bijelkaar 600.000 euro.

Ook zou de partner van Kaili, Francesco Giorgi in een verklaring hebben bekend dat hij het geld beheerde. Ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri uit Italië, de voormalige baas van Giorgi, zou de leiding hebben van de vermeende organisatie. Kaili zou op de hoogte geweest zijn van de activiteiten tussen haar man en Panzeri, ‘en dat koffers met cash geld door haar flat passeerden’. De steekpenningen zouden afkomstig zijn uit Qatar en Marokko, die invloed wilde uitoefenen op het EU-beleid.

De advocaat van de voormalige vicevoorzitter reageerde kwaad tegenover de media over dat zij de documenten hebben kunnen inzien. Het spreken over een gedeeltelijke bekentenis is volgens hem een ‘bevooroordeelde interpretatie’.