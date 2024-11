Poging van Israëlische supporters om rellen uit te lokken in Parijs mislukt

Israëlische supporters hebben donderdagavond in het Stade de France te Parijs supporters van het Franse team aangevallen. De massaal aanwezige politie kwam meteen tussenbeide en sprak van provocaties, meldt Libération . Het geweld volgde na een fluitconcert tijdens het spelen van het Israëlische volkslied. De wedstrijd in het amper gevulde stadion verliep verder zonder grote ongeregeldheden. Het is over het algemeen niet gebruikelijk dat er supportersgeweld wordt gepleegd bij wedstrijden tussen landenteams.

Vorige week leidden provocaties van ultrarechtse Maccabi Tel Aviv supporters in Amsterdam tot een golf van geweld tegen Israëlische staatsburgers. Vijf gewonden moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Het geweld werd door Israël en later de Nederlandse autoriteiten als antisemitisch geclassificeerd. Vooraf aan die wedstrijd tegen Ajax verstoorden de Israêliërs in de JC Arena een minuut stilte voor de slachtoffers van de natuurramp in Valencia. Ze onteerden de plechtigheid omdat Spanje opkomt voor de rechten van Palestijnen.