Extreemrechtse Israëlische minister blaast bezoek aan Parijs af na oproep tot arrestatie

Israel is Forever werd door het Franse mediakanaal omschreven als “een vereniging van uitgesproken pro-zionistische groepen”. Volgens Le Monde gaat het om een “Frans-Joodse vereniging die dicht bij extreemrechts staat”. Voorafgaand aan het gala waren al protesten aangekondigd. Ook werd opgeroepen het evenement compleet te verbieden vanwege de genocide in Gaza.

“Israëlische leiders moeten beseffen dat de tijd voor gerechtigheid en verantwoording is gekomen, en dat ze niet eeuwig beschermd zullen worden tegen juridische procedures die erop gericht zijn om hun verantwoordelijkheden voor de misdaden die tegen Palestijnen in Gaza zijn gepleegd aan het licht te brengen”, verklaarden organisaties als Al Mezan en het Palestijnse Centrum voor de Rechten van de Mens (PCHR) dinsdag in een verklaring.

Een reden voor het annuleren van de reis heeft Smotrich niet gegeven. De vereniging laat nog in het midden of het gala per videoverbinding zal toespreken. Volgens de woordvoerders van de mensenrechtenorganisaties “mag deze gemiste kans om op te roepen tot de arrestatie van Bezalel Smotrich in Frankrijk niet het belang van de strijd tegen straffeloosheid voor de misdaden die door Israël in Gaza zijn begaan, verdoezelen.”