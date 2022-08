Poetin krijgt koekje van eigen deeg: Erdoğan laat Russische oorlogsmisdadiger wachten

20 jul. 2022 - 13:43

Over die export van graan, terwijl Poetin goede sier maakt door met Turkije te onderhandelen over het vervoer van graan naar elders, heeft hij opdracht gegeven om alle steden in het zuiden waar het graan in afwachting van transport klaar ligt, onder vuur te nemen. De aanwezige voorraden zijn verbrand of onbereikbaar geworden. Dit is zijn opzet, hij was dit altijd al van plan. Poetin wil geen vrede of hongersnood bestrijden, hij wil deze oorlog rekken om zo de eensgezindheid van het westen te torpederen. Zie hier een uitgebreid verslag van DW. https://www.youtube.com/watch?v=sXArHcrDqGg&t=70s