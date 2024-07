Pijnlijk: medewerkers Powned hebben altijd een grote mond, maar durven nu niets te zeggen

Opeens duiken ze allemaal weg, willen ze niet in beeld of hebben ze “geen commentaar”. De medewerkers van Powned die anders altijd zo ‘lekker brutaal’ zijn, durven tegenover Left Laser geen verantwoording af te leggen voor de grensoverschrijdende video die de omroep vorige week online zette.

In het Powned-filmpje met de titel ‘Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift’ liet een fan van Taylor Swift haar borsten zien, omdat presentator Abel Bijlsma had gesuggereerd dat ze dan een meet and greet met haar idool zou winnen. Een andere fan zoende, daartoe opgejut door Bijlsma, met een wildvreemde.