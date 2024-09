Pieter Omtzigt uit 2023 zou 'functie elders' hebben geëist voor windvaan Omtzigt uit 2024 Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 327 keer bekeken • bewaren

Het extreemrechtse kabinet-Wilders I gaat een noodwet in het leven roepen om de niet bestaande asielcrisis op te lossen. Dat zei partijloos premier Dick Schoof nog maar eens tijdens de presentatie van het niet uitgewerkte regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Daarbij moest Schoof na vragen van de parlementaire pers wel toegeven dat die asielcrisis niet op feiten berust, maar op "een gevoel". Tot zover het zo vaak gebezigde facts don't care about your feelings van de uiterst rechtse kant van het politieke spectrum.

NSC-leider Pieter Omtzigt, die inmiddels weer ziek thuiszit omdat hij niet bestand bleek tegen de hectiek van de Haagse politiek, zal zich mogelijk nog even achter de oren krabben hoe hij de mentale gymnastiek om dit deel van het akkoord goed te praten toch voor elkaar heeft gekregen. Nog maar een jaar geleden sprak hij zich in de Thorbeckelezing namelijk nog ronduit uit tegen het invoeren van noodwetten om maar niet te hoeven nadenken over de onderliggende problematiek.

In die lezing zei Omtzigt:

"We zitten midden in een groot aantal crisissen en u heeft net een uur geluisterd naar problemen met het openbaar bestuur. Zouden we niet allerlei noodwetten moeten gebruiken om die eerst even op te lossen en dan praten over goed bestuur? [...] Het antwoord op deze vragen is luid en duidelijk: nee, nee en nog eens nee."

Het knellende probleem in de opvang van asielzoekers is namelijk niet dat er te veel mensen naar Nederland komen, experts wijzen er al jaren op dat Nederland dit makkelijk kan opvangen. Het werkelijke probleem is dat er simpelweg te weinig opvanglocaties zijn en te weinig medewerkers bij de instanties, omdat deze door opeenvolgende kabinetten-Rutte vakkundig zijn wegbezuinigd.

Omtzigt haalde Thorbecke aan: "Hij realiseerde zich dit: als de besluitvormingsstructuur niet klopt, dan kloppen alle besluiten die je daarna neemt óók niet."

Ook de autocratische aankondiging van PVV-minister van Xenofobie Marjolein Faber dat de Kamer niet mag meepraten over de noodwet moet Omtzigt toch op zijn minst wat milde hoofdpijn opleveren. In dezelfde lezing uit 2023 zegt hij namelijk: "We maken het onmogelijk om geld uit te geven zonder toestemming vooraf: dan vergadert het parlement maar een keer op zaterdag."