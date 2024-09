Schoof erkent dat het bij verzonnen asielcrisis niet gaat om feiten maar om ‘gevoel’ Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 521 keer bekeken • bewaren

Waarom komt het kabinet met noodwetgeving om de zelfverzonnen asielcrisis aan te pakken? Premier Dick Schoof kon het vrijdag bij de presentatie van het regeerprogramma ook niet goed uitleggen.

Er is toch geen sprake van een noodtoestand, zoals een oorlog of natuurramp, vroeg Floor Bremer van RTL Nieuws aan de premier. “Mensen ervaren een asielcrisis”, zei de minister-president. Maar een gevoel hoeft toch niet te betekenen dat het werkelijk zo is, wierp Bremer tegen.

Daar kwam Schoof niet meer uit. Hij begon over de opvangcrisis. Maar de vastgelopen opvang van vluchtelingen is niet het gevolg van een plotselinge ramp maar van jarenlang rechts afbraakbeleid. Hetzelfde geldt voor een ander probleem dat de premier noemde: de wooncrisis. Opnieuw een crisis die niet wordt veroorzaakt door de vluchtelingen die naar Nederland komen, maar die het gevolg is van het jarenlang verwaarlozen van een publieke taak.