Pieter Omtzigt niet gediend van excuusbriefje Plasterk: liever een excuusinterview

Het excuusbriefje van Ronald Plasterk in De Telegraaf is niet goed gevallen bij Pieter Omtzigt. “Daar zat ik niet helemaal op deze manier op te wachten. Ik wilde niet een ingezonden brief in De Telegraaf”, aldus de NSC-leider bij talkshow Renze.

Het hoeft niet te verbazen dat Omtzigt niet enthousiast is over het gekozen platform. De Telegraaf voert al geruime tijd campagne tegen ‘Sint Pieter’, die volgens de krant een psychiatrisch geval is.

Ook de vorm van de excuses zit Omtzigt niet lekker. Plasterk onthulde tijdens het Kamerdebat over de onder zijn leiding mislukte informatieronde dat Omtzigt zijn dienstauto had gebruikt. Om die reden hadden ‘publieke’ excuses in een talkshowinterview veel meer voor de hand gelegen, aldus de NSC-voorman.