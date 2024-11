Pieter Omtzigt blijft twijfelen, nu weer over terugkeer

In tegenstelling tot eerdere berichten zal Pieter Omtzigt dinsdag niet terugkeren in de Tweede Kamer. Dat verklaart een woordvoerder van NSC tegen RTL Nieuws. Of en wanneer Omtzigt van plan is zijn werk te hervatten, is onbekend. Volgens politiek verslaggever Fons Lambie van RTL Nieuws houden de andere coalitiepartijen hun hart vast.