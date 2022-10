Piet Adema (CU) volgt afgetreden Staghouwer op als minister van Landbouw

Voor Adema ligt er direct een zware taak te wachten. Deze week presenteert Johan Remkes zijn verslag van de gesprekken die hij afgelopen tijd als bemiddelaar voerde met het kabinet en de verschillende boeren- en natuurorganisaties over de stikstofplannen. Adema is verantwoordelijk voor de uitvoer van het stikstofbeleid van het kabinet.

Voorganger Staghouwer kwam onder vuur te liggen in de Kamer nadat hij een ‘perspectiefbrief’ voor agrarische ondernemers aanbood, zonder daarin ook maar enig perspectief te bieden. Een tweede, beloofde brief kwam er niet. Uiteindelijk gooide Staghouwer de handdoek in de ring na tot de conclusie te zijn gekomen dat hij niet ‘de juiste figuur [is] om leiding te geven aan opgaven die er liggen.