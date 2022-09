Landbouw-minister Henk Staghouwer (CU) afgetreden

Minister Henk Staghouwer (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is per direct afgetreden. Maandagavond liet hij tijdens een kort persmoment weten te weinig vertrouwen voelen bij de Tweede Kamer rond zijn optreden in de bestrijding van het stikstofprobleem. Staghouwer is de eerste bewindspersoon uit het kabinet-Rutte IV die opstapt en tevens de kortst zittende minister ooit.