Petitie tegen WK in fascistische VS massaal ondertekend, maar kans van slagen lijkt nihil Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 463 keer bekeken Bewaren

De petitie die oproept om het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten te boycotten, heeft in enkele dagen al bijna 80.000 handtekeningen verzameld. De initiatiefnemers, waaronder journalist Teun van de Keuken, willen voorkomen dat het Nederlands elftal impliciet steun verleent aan het fascistische beleid van het Trump-regime. Het streefaantal stond op 75.000 handtekeningen, dat is dus al gehaald. Maar niet iedereen staat te springen om een boycot.

Wellicht niet verrassend is dat voetbalbond KNVB zelf niet ziet gebeuren dat het daadwerkelijk tot een boycot komt. "We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van geopolitieke ontwikkelingen en trekken hierin samen op met de Nederlandse overheid," aldus de bond tegenover RTL Nieuws. Sportjurist Marjan Olfers wijst erop dat vergelijkbare oproepen in het verleden bij toernooien in China, Rusland en Qatar ook niet werden opgevolgd. Een boycot heeft alleen zin als meerdere belangrijke voetballanden meedoen, anders vult een ander land simpelweg de lege plek op. Dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren.

Mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International uiten wel hun zorgen over de situatie in de VS, maar zien eveneens weinig heil in een boycot. Zij adviseren juist om het gesprek aan te gaan en duidelijke eisen te stellen. Wel waarschuwen ze voor mogelijke problemen bij binnenkomst voor voetballers en supporters die zich kritisch hebben uitgelaten over Trump of bepaalde mensenrechten. Dat kan ervoor zorgen dat ze of op het vliegveld al worden geweigerd, of dat ze in een later stadium door Trump-gestapo ICE worden opgepakt. Iets waar het regime zelf ook mee schermt.

Het WK voetbal 2026 wordt behalve in de VS ook in Canada en Mexico gehouden. Dat eerste land wordt door het Trump-regime al tijden aangemerkt als de volgende Amerikaanse staat, Mexico werd na de invasie van Venezuela ook met militaire aanvallen bedreigd door de Amerikanen. Het wordt vast heel gezellig.