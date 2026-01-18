Oproep tot boycot WK voetbal in de VS: hou onze jongen thuis Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 749 keer bekeken Bewaren

De populaire mediamaker Teun van de Keuken is een petitie gestart om af te zien van deelname dooir Nederland aan het wereldkampioenschap voetbal dat deze zomer in de VS plaatsvindt. De petitie lijkt direct aan te slaan, "We willen toch niet een herhaling van de Olympische Spelen met Hitler in 1936?" schrijft een van de duizenden ondertekenaars die binnen een etmaal de oproep hebben getekend.

Wij roepen de Nederlandse overheid op het Nederlands voetbal elftal niet te laten meedoen aan het WK in de Verenigde Staten. Wij willen niet dat onze voetballers door hun optreden op het toernooi impliciet steun geven aan het gewelddadige terreurbeleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten (al dan niet in bezit van een Amerikaans paspoort). Ook keuren we de agressieve militaire inmenging van de Verenigde Staten in andere landen af en vinden we het onbestaanbaar dat onze voetballers gaan spelen op een toernooi van een president die dreigt eigen bondgenoot Groenland binnen te vallen en te bezetten, waarmee hij de NAVO vernietigt en de wereldvrede in gevaar brengt. Nu deelnemen aan een sportevenement alsof er niets aan de hand is, legitimeert Trumps expansieve politiek. Laat ons land en onze voetballers aan de goede kant van de geschiedenis staan. Hou onze jongens thuis.

In een column bij Vrij Nederland licht Van de Keuken zijn standpunt nader toe:

Willen we gezellig voetballen in een land dat onze bondgenoot bedreigt of lachen we de dreigementen vrolijk weg? Het toernooi zal verschrikkelijk worden. Veel fans uit Latijns-Amerikaanse landen zullen bij de grens worden tegengehouden en buiten de stadions zal ICE overuren draaien om iedere Latino die een wedstrijd van een Zuid-Amerikaans land wil bezoeken op te pakken. Trump, die zichzelf uiteraard aan het hoofd van de WK-taskforce heeft geplaatst, zal de oude propagandaplannen van Goebbels en de scenario’s van Riefenstahl afstoffen om de wereld te laten zien wat een geweldige, door God gezonden leider hij is. Alle aanwezigen, van voetballers tot fans en van bestuurders tot hoogwaardigheidsbekleders, zullen onderdeel worden van deze onsmakelijke persoonsverheerlijking. Ik ben dol op voetbal, maar toch vraag ik u, regering en KNVB, om dit toernooi te boycotten. Eén Hitler-toernooi was genoeg.

Dat het bij dit WK om meer dan de bal gaat onthult de nieuwssite Politico die de hand heeft weten leggen op geheime documenten:

De rol van de Verenigde Staten als mede-gastheer van 's werelds belangrijkste sportevenement biedt het ministerie van Buitenlandse Zaken de kans om te bewijzen dat het ertoe doet, zo blijkt uit interviews met ambtenaren en documenten die POLITICO in handen heeft gekregen. De documenten omvatten een "Handboek voor sportdiplomatie" waarin wordt uiteengezet hoe het land mega-evenementen zoals het WK en de Olympische Spelen moet inzetten om een ​​combinatie van soft power en buitenlandse investeringen te bevorderen, samen met enkele van Trumps prioriteiten op het gebied van sociaal beleid.

Ondertussen kan zelfs minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD), die zich tot nu toe beperkte tot pluche woorden over het wangedrag van het Amerikaanse regime, er niet meer meer om heen. In een tv-uitzending noemde hij de nieuwe importtarieven die Trump oplegt aan NAVO-landen die Groenland willen beschermen tegen een invasie "chantage". Nederland heeft twee militairen naar het bedreigde eiland gestuurd om mee te helpen met het organiseren van een NAVO-oefening. Trump belast de Nederlandse handel daarom met een extra heffing van 10 procent.

De VVD-bewindsman werd ‘verrast’ door de aankondiging die Trump zaterdag aan het einde van de middag deed via zijn eigen sociale mediakanaal. „Dit is niet hoe bondgenoten met elkaar zouden moeten omgaan.” Ook vindt hij handelstarieven ‘oneigenlijk’, omdat ze niets te maken hebben met de situatie in Groenland.