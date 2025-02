Petitie: pak Musk zijn Canadese nationaliteit af

Meer dan 165.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om Elon Musk zijn Canadese staatsburgerschap te ontnemen . Een petitie heeft 500 handtekeningen nodig om te worden behandeld in het Canadese Lagerhuis. Die horde is dus al met gemak genomen.

Volgens de ondertekenaars is Musk betrokken bij activiteiten die indruisen tegen het belang van Canada. De Tesla-CEO is de belangrijkste steun en toeverlaat van Donald Trump, die heeft gezegd dat hij Canada wil annexeren. Trump omschrijft de Canadese premier Justin Trudeau al regelmatig als ‘gouverneur’, de titel die de leiders van Amerikaanse staten dragen.

De petitie is een initiatief van schrijver Qualia Reed en wordt onder meer gesteund door parlementariër Charlie Angus van de Nieuwe Democratische Partij. Musk is geboren in Zuid-Afrika, maar heeft de Canadese nationaliteit via zijn moeder, die uit Canada komt.

Ook in de Verenigde Staten is Musk impopulair. Een meerderheid van de Amerikanen heeft een enigszins of zeer ongunstig beeld van de baas van DOGE, zo blijkt uit een opiniepeiling van The Economist en YouGov. In Europa wil geen weldenkend mens nog een Tesla kopen.