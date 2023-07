Uitgelekte geheime cijfers laten zien hoe dodelijk covid-19 was

19 jul. 2023 - 11:28

"China zette een traditioneel ontwikkeld vaccin in tegen het coronavirus. Dat beschermde minder goed dan de mRNA-vaccins die veelal in het Westen werden gebruikt. Bovendien lieten veel Chinese ouderen zich niet inenten." Alleen in het Westen was men in staat om in zeer korte tijd mRNA-vaccins te ontwikkelen en die, dankzij Big Pharma, in miljarden eenheden te produceren en distribueren. De zero-covid aanpak van Xi was voor een flink aantal mensen een lichtend voorbeeld.