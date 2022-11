Protesten in China tegen zero-Covidbeleid blijven doorgaan: ''Verzet je'' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

In verschillende steden in China protesteren burgers zondag tegen het strenge zero-Covidbeleid van de regering van Xi Jinping. Onder meer in de steden Shanghai, Beijing en Urumqi, de hoofdstad van provincie Xinjiang, vinden er demonstraties plaats. De aanleiding is de brand die donderdag ontstond in een appartementencomplex in Urumqi.

Tien mensen kwamen om het leven tijdens de brand, die door de strenge coronamaatregelen moeilijk geblust kon worden. Op het Chinese sociale mediaplatform Weibo zouden mensen beschrijven hoe de lockdownmaatregelen de bluswerkzaamheden belemmerden. Hekken stonden brandweerauto’s in de weg en bewoners zouden hun woningen niet hebben kunnen verlaten, omdat hun deuren afgesloten en verzegeld waren. De mensen die het appartement wel konden ontvluchten, durfden uit angst voor een straf wegens het overtreden van de lockdownregels, het gebouw niet te verlaten. Volgens Roland Smid, China-correspondent van RTL Nieuws, kon de brand pas drie uur na het uitbreken geblust worden. Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, was ondertussen al honderd dagen in een strenge lockdown. In de provincie Xinjiang wonen tien miljoen Oeigoeren die door de Chinese overheid worden onderdrukt en vervolgd. Honderdduizend Oeigoeren zitten gevangen in zogeheten heropvoedingskampen. De demonstranten uit het gebied zouden dan ook ‘Verzet je, wie weigert slaaf te zijn’, hebben geroepen volgens The Guardian.

Hoeveel mensen sinds vrijdagavond de straat opgaan is moeilijk te zeggen. Volgens de BBC zijn in Shanghai zeker duizenden mensen gaan demonstreren. De protesteerders riepen leuzen als ‘’Xi Jinping, treed af’’ en ‘’Communistische Partij, treed af’’ om hun onvrede over het coronabeleid en de overheid van Xi Jinping te uiten. De politie probeerde de demonstraties te stoppen door demonstranten uiteen te drijven. Ook bij universiteiten in Nanjing, een stad in oost-China, en in de hoofdstad werd gedemonstreerd.

De landelijke autoriteiten beweren dat de coronamaatregelen geen invloed hebben gehad op het aantal doden van de brand in Urumqi, terwijl de lokale autoriteiten vrijdagavond hun excuses hebben aangeboden. Zij beloofden de orde te herstellen door de coronamaatregelen geleidelijk in te trekken.

Sinds het begin van de pandemie hanteert China de zogeheten zero-Covidbeleid. Het doel is om geen corona in de Chinese samenleving te hebben en bij besmettingen strenge lockdowns in te voeren. De burgers in China zijn hierdoor angstig voor het virus en het bijbehorende beleid. Zij worden bij een besmetting verplicht opgenomen in het ziekenhuis of een isolatiecentrum.

De overheid versoepelde eerder deze maand de regels. Quarantaines werden korter en lockdowns werden specifiek ingevoerd op plekken waar de besmetting voorkwam. Zo hoeven niet meer hele wijken of steden in quarantaine. Toch zal Xi Jinping het zero-Covidbeleid blijven hanteren.