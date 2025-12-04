Pepernoten vol PFAS

Sinterklaasje, kom maar binnen met je forever chemicals. Brood, ontbijtgranen en pepernoten bevatten hoge concentraties trifluorazijnzuur (TFA). Dat blijkt uit onderzoek van het Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) in 16 Europese landen, waaronder Nederland. TFA is een PFAS: een afbraakproduct van onder andere PFAS-pesticiden. Pan-Netherlands schrijft:
“De gemiddelde concentratie is ruim 100 keer hoger dan die in leidingwater, waarover eerder zorgen ontstonden. De gevonden vervuiling in de Nederlandse producten was bovengemiddeld. Het onderzoek toont aan dat voeding een belangrijke bron van blootstelling aan TFA voor de mens is.”
Eerder bleek ook al dat Europese wijnen veel TFA bevatten. TFA is schadelijk voor de gezondheid en de voortplanting. Zo wordt de stof in onderzoeken in verband gebracht met een verminderde spermakwaliteit. Ook zijn er nadelige effecten op de schildklier, lever en immuunfuncties.
Denemarken verbood dit jaar 23 bestrijdingsmiddelen nadat uit onderzoek was gebleken dat ze de bodem en het grondwater ernstig vervuilen. BBB-minister Femke Wiersma traineert de aanpak van pesticiden. Inmiddels is nog maar 4 procent van het Nederlandse grondwater gifvrij.
