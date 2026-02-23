Partijleider Henk Vermeer onder vuur, groot deel BBB’ers wil liever leider uit de Randstad Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 400 keer bekeken • Bewaren

Van het noaberschap waarover BBB altijd de mond vol heeft, is intern weinig meer te merken. De afgelopen jaren had de Big Agro-partij al te maken met een ongekende uittocht van teleurgestelde Eerste Kamerleden en Statenleden. En nu dreigt ook Mona Keijzer de partij te verlaten.

De machtsbeluste Keijzer, die ooit werd binnengehaald als de beoogde premier namens BBB, werd afgelopen week gepasseerd voor het partijleiderschap. De fractie koos voor medeoprichter Henk Vermeer. Dat is een flink deel van de achterban in het verkeerde keelgat geschoten.

Onder meer het Rotterdamse Eerste Kamerlid Robert van Gasteren en het Amsterdamse ex-Tweede Kamerlid Claudia van Zanten braken zondag in een mail aan het partijbestuur een lans voor hun mede Randstad-bewoner Keijzer. Ook Wierd Duk van de Amsterdamse krant De Telegraaf is woedend dat Vermeer de leider is geworden.

Terwijl Vermeer weer meer aandacht wil voor de belangen van Big Agro en de boze boeren, wil Keijzer juist opkomen voor de boze burger die droomt van deportaties. Ze denkt daarmee een onbenutte ruimte in het kiezerslandschap aan te boren. Er zijn immers nauwelijks andere ultrarechtse partijen die ageren tegen moslims en mensen van kleur.

“[W]e hebben in Mona een zeer ervaren bestuurder en politicus, alsook een stemmenkanon. Iemand die het brede publiek aanspreekt en die niet voor niets ooit gepresenteerd werd als beoogd premier”, schrijven de rebellerende BBB-prominenten Van Gasteren, Van Zanten en Gijs Tuinman.

Zij blijken daadwerkelijk te geloven in het marketingverhaal dat BBB niet alleen opkomt voor boeren maar ook voor burgers. “BBB is niet specifiek een boerenpartij, maar een sociaalconservatieve brede volkspartij. Voor boeren én burgers.” (Hahahahahahahahhahahahahahahaha, red.)

In werkelijkheid zijn de agrarische belangen vanaf dag één leidend geweest voor BBB. De partij belemmert al jaren het oplossen van de wooncrisis omdat ze de stikstofuitstoot niet wil terugdringen. BBB is ook niet geïnteresseerd in de gezondheid van burgers die nu te veel bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen.

De partij ageert weliswaar tegen vluchtelingen, maar wil dubieuze uitzendbureaus die op grote schaal arbeidsmigranten naar Nederland halen, geen strobreed in de weg leggen. De Nederlandse agrarische sector kan namelijk niet zonder deze goedkope arbeidskrachten die op het land en in slachthuizen werken.