Caroline van der Plas had al voor de verkiezingen genoeg van partijleiderschap, Mona Keijzer wordt nu gepasseerd voor opvolging Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1226 keer bekeken • Bewaren

Maakte Caroline van der Plas tijdens de verkiezingscampagne niet zo’n energieke indruk? Dat kan kloppen. De BBB-leider nam zich in de zomer al voor om te stoppen als leider van de Big Agro-partij. Ze bleef toch aan, waarna BBB een slecht resultaat boekte bij de verkiezingen.

Van der Plas maakt haar vertrek als BBB-leider vrijdag alsnog bekend. Ze blijft wel in de Tweede Kamer. Ze draagt het partijleiderschap over aan medeoprichter Henk Vermeer. Dat betekent dat Mona Keijzer, die ook aasde op die positie, is gepasseerd. Keijzer was in het totaal geflopte kabinet-Schoof wel vicepremier.

Vermeer was BBB-campagneleider bij bijna alle verkiezingen. Hij vergaarde de afgelopen jaren enige bekendheid met leugens over de klimaatcrisis, overstromingen, windmolens en de volksgezondheid.