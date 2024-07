Partij voor de Vrijafnemers: grootste fractie in Tweede Kamer, maar PVV'ers komen het minst opdagen

PVV’ers zijn de grootste uitvreters van de Tweede Kamer. Dat werd in maart van dit jaar al duidelijk na een analyse van de aanwezigheid bij Kamerdebatten door RTL Nieuws, en is nu opnieuw bevestigd door ANP. De grootste partij in het parlement komt het minst opdagen om zijn werk te doen: bij ongeveer honderd debatten kwam niet één van de 37 PVV-Kamerleden opdagen.

Het gebeurt vaker dat partijen debatten laten schieten. Dit gebeurt vooral bij de kleinere partijen die simpelweg niet genoeg Kamerleden om overal aan deel te nemen. Dat gaat voor de PVV niet op, die is veruit de grootste partij in het parlement. GroenLinks-PvdA, de tweede partij in het parlement met 25 zetels laat zien hoe het moet, hun Kamerleden zijn het vaakst aanwezig. Het aantal debatten dat de PVV aan zich voorbij laat gaan is vergelijkbaar met dat van D66, maar die hebben maar liefst 28 zetels minder dan de extreemrechtse kliek van Geert Wilders.