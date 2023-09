Partij voor de Dieren presenteert kieslijst met Esther Ouwehand gewoon weer bovenaan Nieuws • 14-09-2023 • leestijd 2 minuten • 2325 keer bekeken • bewaren

Esther Ouwehand prijkt na een tumultueuze week gewoon weer bovenaan de kieslijst van de Partij voor de Dieren voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Eerder had het bestuur tot grote onvrede van vrijwel de gehele partij laten weten een nieuwe lijsttrekker te zullen kiezen. In plaats daarvan stapte het bestuur deze week zelf op. De kieslijst zelf kent verder weinig verrassingen, met uitzondering van Kamerlid Lammert van Raan die op een schijnbaar onverkiesbare plek is gezet.

Donderdag presenteerde de PvdD de lijst. De nummer twee is Christine Teunissen die ook bij de vorige verkiezingen die plaats innam. Eerder verving zij Esther Ouwehand al tijdelijk als fractievoorzitter toen die wegens ziekte tijdelijk was uitgevallen. Nadat het inmiddels afgetreden bestuur liet weten Ouwehand te passeren, was Teunissen een van de eerste PvdD'ers die zich volmondig achter haar partijleider schaarde.

In elk geval twee huidige Kamerleden van de Partij voor de Dieren keren niet terug. Deze week nam Leonie Vestering al afscheid vanwege de onrust binnen de partij. Vestering botste in het verleden al eens met Ouwehand, ze was ook een van de weinigen die geen steun voor haar fractievoorzitter uitsprak. Volgens Vestering wilde het oude bestuur juist haar op plek 2 zitten en wil ze zelf niet op de huidige lijst staan. Vestering wordt op de kieslijst vervangen door Eva Akerboom die haar nu ook al in de Kamer heeft vervangen. Eva van Esch keert eveneens niet terug, zij steunt Ouwehand maar ziet voor zichzelf geen plek meer in het parlement.