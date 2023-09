Bestuur van de Partij voor de Dieren kondigt vertrek aan, Esther Ouwehand terug als lijsttrekker

13 sep. 2023 - 11:08

Wat een onhandig gedoe van het bestuur. Niets geleerd van andere partijen waar integriteitsonderzoeken ook tot grote commotie en problemen leidde. Als er integriteits problemen zijn, dien je eerst de feiten vast te stellen, alle betrokkenen te horen in 1e aanleg en dan pas besluiten of je overgaat tot een diepgaand onderzoek en dit naar buiten brengt. Juist als het om integriteit gaat en het een vooraanstaand lid betreft, dien je uiterst zorgvuldig te zijn. Want een klacht van een of meerdere personen, betekent niet per definitie dat er sprake is van misstanden. Niet zelden kunnen personen zich niet vinden in de wijze van leidinggeven. Dat is geen integriteitsprobleem maar eerder een mismatch tussen personen.