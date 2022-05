Pandemieprofiteur Van Lienden bedroog ook Justitie bij levering medische hulpmiddelen Nieuws • 05-04-2022 • leestijd 2 minuten • 1017 keer bekeken • bewaren

Sywert van Lienden en zijn kornuiten Bernd Damme en Camille van Gestel hebben niet alleen op schimmige wijze miljoenen verdiend een megaorder van het ministerie het VWS, ze leverden op dezelfde wijze ook aan het ministerie van Justitie & Veiligheid. Het departement plaatste een order voor anderhalve ton bij het beruchte trio in de veronderstelling dat het ging om een liefdadigheidsinitiatief. Van Lienden beweerde in de media steeds dat hij om niet handelde met de vrijwilligersorganisatie Hulptroepen Alliantie. In werkelijkheid werden zaken gedaan door de commerciële BV Relief Goods Alliance. Dat bedrijf verdiende miljoenen aan de schatkist, geld dat rechtstreeks in de zakken van Van Lienden cum suis vloeide.

De Volkskrant heeft boven tafel weten krijgen dat de BV ook bestellingen leverde aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat was tot nu toe niet bekend. De krant schrijft:

In een reactie laat een woordvoerder van Justitie weten dat de afdeling die de bestellingen destijds deed, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), in de veronderstelling verkeerde zaken te doen met de non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie van Van Lienden, Damme en Van Gestel. ‘Dat Relief Goods Alliance los stond van Hulptroepen Alliantie wist DJI niet’, aldus de woordvoerder. (...) De deals van het bedrijf van Van Lienden met Justitie en Veiligheid (JenV) waren tot dusver onbekend. In april 2020 leverde RGA tienduizend schorten voor 63.800 euro aan de dienst die binnen JenV verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen. In mei 2021 bestelde de afdeling nog eens vijftienduizend zelftesten voor 82.200 euro. In totaal werd er 146 duizend euro (exclusief btw) overgemaakt door het ministerie naar de onderneming van Van Lienden en zijn compagnons.