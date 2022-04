Pandemieprofiteur Sywert van Lienden nu ook verdacht van verduistering

Donderdag werd al bekend dat de rechtbank Van Lienden en Damme op verzoek van het OM uit het bestuur van hun zogenaamde non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie had gezet. Justitie hoopt zo de woekerwinsten van het trio te kunnen terugvorderen.

Van Lienden, Damme en Van Gestel werden multimiljonair met hun dubieuze handel in mondkapjes. Van Lienden vertelde aanvankelijk aan iedereen die het wilde horen dat de drie alles “om niet” deden. Toen uitkwam dat dat niet het geval was, beweerde hij bij hoog en bij laag dat hij zijn miljoenen “niet onrechtmatig” had verdiend.