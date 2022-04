Rechter zet pandemieprofiteur Sywert van Lienden uit zijn eigen stichting

Een deel van de opbrengst van die orders is volgens het OM door de bestuurders ondergebracht in hun eigen BV waardoor de stichting is benadeeld. Dit is in strijd met de statuten. Dit civiele onderzoek heeft ertoe geleid dat het OM in april 2022 een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank Amsterdam om de bestuurders van SHA te schorsen en te ontslaan. Het OM meent dat de bestuurders in strijd hebben gehandeld met de statuten van de stichting. Na een eventueel ontslag zal de rechtbank een nieuw bestuur benoemen dat de aansprakelijkheid van het oude bestuur zal onderzoeken. Het is mogelijk dat op die manier het geld dat ten nadele van de stichting in de aparte BV is gevloeid aan de stichting zal moeten worden terugbetaald en besteed conform het doel van de stichting.