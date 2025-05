Palestijnse fotojournalist Hassan Aslih die genocide vastlegde gedood bij Israëlische aanslag op ziekenhuis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

De bekende Palestijnse fotojournalist Hassan Aslih is gedood door een Israëlische luchtaanval op het Nasser-ziekenhuis in Zuid-Gaza, waar hij werd behandeld voor verwondingen van een eerdere aanval. Ooggetuigen spreken van een drone-aanval op de chirurgische afdeling van het ziekenhuis.

Aslih, die meer dan een half miljoen volgers had op Instagram waar hij de genocide documenteerde, was een gerespecteerde freelance fotojournalist die jarenlang voor internationale en lokale nieuwsagentschappen werkte. Het Israëlische leger had hem eerder beschuldigd van betrokkenheid bij de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober, zonder hiervoor ooit bewijs te leveren

De IDF verklaarde zoals gewoonlijk dat zij een "gerichte aanval op belangrijke terroristen" had uitgevoerd op het Nasser-ziekenhuis. Dit ziekenhuis werd volgens hen door Hamas werd gebruikt om "terroristische plannen tegen Israëlische troepen en burgers uit te voeren". Opnieuw zonder hiervoor bewijs te leveren. Hamas ontkent ziekenhuizen op deze manier te gebruiken.

Volgens het Watson Institute for Public Affairs is het huidige conflict het dodelijkste ooit voor journalisten, met meer dan 232 journalisten die sinds oktober in Gaza zijn vermoord door het Israëlische leger. Aanvallen op ziekenhuizen zijn binnen het internationaal recht oorlogsmisdaden. Dat heeft Israël er niet van weerhouden vrijwel elk ziekenhuis in Gaza met de grond gelijk te maken.

Het is bijna een maand geleden dat de 25-jarige Palestijnse fotojournalist en kunstenaar Fatma Hassona werd gedood door een Israëlische raketaanval op haar woning. Ook Hassona legde de genocide op beeld vast. De aanslag op Hassona kwam een dag na het nieuws dat haar documentaire in samenwerking met de Iraanse regisseur Sepideh Farsi over de Israëlische vernietiging van Gaza, zou worden vertoond tijdens het Cannes Filmfestival van 2025.