Palestijnse fotojournalist Fatma Hassona gedood dag na aankondiging docu over Israëlische genocide

De 25-jarige Palestijnse fotojournalist en kunstenaar Fatma Hassona, hoofdpersoon van de aankomende Cannes-documentaire "Put Your Soul on Your Hand and Walk", is gedood door een directe Israëlische raketaanval op haar woning in Gaza.

"Wij, filmmakers en leden van het ACID-team, leerden Fatma Hassona kennen toen we de film van Sepideh Farsi ontdekten tijdens het Cannes-programma," schreef het ACID-team donderdag in een verklaring op Instagram. "Haar glimlach was even magisch als haar vasthoudendheid: getuigen, Gaza fotograferen, voedsel uitdelen ondanks de bommen, het verdriet en de honger. Haar verhaal bereikte ons, we verheugden ons bij elk van haar verschijningen om te weten dat ze in leven was, we vreesden voor haar."