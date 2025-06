Timmermans fel achter motie Piri: 'Ik laat mij door niemand aanpraten dat dat antisemitisme zou zijn'

Frans Timmermans heeft tijdens het GroenLinks-PvdA congres in Nieuwegein een vurig pleidooi gehouden voor de motie van Kati Piri die oproept tot een wapenembargo tegen terreurstaat Israël. De partijleider opende het congres met een extra toespraak om de interne onrust binnen vooral de PvdA-gelederen te adresseren. Dat melden het AD en de Volkskrant .

Ondanks zijn ferme steun voor de motie toonde Timmermans zich ook bewust van de emotionele impact. Hij erkende de pijn en het verdriet dat de motie heeft veroorzaakt, met name binnen de Joodse gemeenschap. Hun tegenargument, dat de Iron Dome juist onschuldige levens redt, noemde hij eveneens "sluitend".

"Jouw redenering is niet minder waard dan mijn redenering, we gaan het gesprek aan en komen er samen uit", sprak hij tot de congresgangers, in een poging tot verzoening binnen de partij.