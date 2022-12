Oversterfte schiet omhoog door corona en griep

23 dec. 2022 - 12:18

Vanaf maart 2020 heb ik mijn eigen ervaringen vermeld. Het was bij mij een ongelooflijk traject. Doodziek je lijf voelen uitvallen, maar geen kans om onderzocht te worden. Zonder de verschijnselen van het RIVM ook niet getest. Ik heb me laten vaccineren. Om anderen te helpen beschermen. Heb de wappies tegen gesproken want ik vind de long covid een ramp. Het vaccin deed verschijnselen, infectiewaarden weer toeslaan. Een paar dagen geleden was Anne Wensing op tv. Zij vertelde over haar eigen long covid, en noemde ook dat het vooral bij vrouwen voorkomt en dat niet duidelijk is waarom het virus sterker aangrijpen bij de getroffenen. Opnieuw een oproep om onderzoeksgeld. Er is geen medicatie immers? Het blijft al met al een post corona gezondheidscrisis. Post viraal syndroom. Ik wens in 2023 een doorbraak in het denken over corona. Veel gezondheid voor iedereen en bovenal begrip voor elkaar.