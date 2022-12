Heel Holland hoest

De luchtweginfecties maken een comeback in Nederland. Behalve corona gaan ook griep- en verkoudheidsvirussen rond. Er is daarnaast al enkele weken sprake van een RS-epidemie. “Patronen zoals we die zagen vóór corona lijken zich nu te herstellen”, verklaart RIVM-viroloog Adam Meijer tegenover RTL Nieuws .

Anders dan in de twee voorgaande jaren zijn er nu geen coronamaatregelen van kracht. De anderhalve meter en mondkapjes belemmerden niet alleen de verspreiding van sars-cov-2, maar ook van andere luchtwegvirussen. Op kerstborrels en in drukke treinen krijgen die nu weer de kans om om zich heen te grijpen.

Het is nog onduidelijk hoe de rest van de winter eruit zal zien. Zo lijkt het influenzavirus type B nu sneller om zich heen te grijpen dan voorheen, maar of dat zo blijft is koffiedikkijken volgens Meijer. Verder valt op dat er nu meer RS-besmettingen zijn dan normaal in december. “Normaal ligt het zwaartepunt in januari”, aldus kinderarts Károly Illy.