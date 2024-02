Ouders verkopen via Instagram foto’s van dochters aan pedoseksuelen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 279 keer bekeken • bewaren

Instagram stelt ouders in staat om geld te verdienen met de foto’s van hun minderjarige kinderen – meestal dochters. Naast kledingmerken die via Instagram reclame willen maken voor hun producten, zijn ook pedofielen bereid om hun portemonnee te trekken. Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van The New York Times.

Sinds 2022 biedt Instagram gebruikers de mogelijkheid om betaalde abonnementen aan te bieden. Dat kan alleen als een gebruiker meerderjarig is. Ouders die de accounts van hun dochters beheren, kunnen die beperking omzeilen. Zij bieden abonnees extra foto’s van en chatsessies met hun dochters aan.

Deskundigen maken zich grote zorgen over de dynamiek die zo kan ontstaan. Betalende abonnees kunnen het idee krijgen dat ze een speciale band hebben met een minderjarige. Ook zouden de meisjes zich gedwongen kunnen voelen om te voldoen aan de wensen van de betalende mannen.

Uit het onderzoek van The New York Times blijkt dat verscheidene mannen die de accounts van de minderjarige meisjes volgen, in het verleden zijn veroordeeld wegens seksueel misbruik. Ook zijn veel volgers actief op fora waar beelden van kindermisbruik worden gedeeld.

Ouders die de accounts van hun dochters beheren, krijgen vaak te maken met ongepaste opmerkingen van mannen. Sommige beheerders verwijderen die reacties, andere ouders proberen geld te verdienen aan de mannen die een ongezonde interesse voor hun kinderen tentoonspreiden. Zij verkopen bijvoorbeeld uitdagende foto’s of gedragen maillots van hun dochters.

Via Telegram-groepen tippen mannen elkaar over ouders die openstaan voor verzoeken. “Ik ben zo blij dat die moeders hun dochters prostitueren”, schrijft een van de deelnemers aan zo’n Telegram-groep.