Ouders en kinderen moeten wennen aan het nieuwe normaal van lang thuiswonende kinderen

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen aan dat een aanzienlijk aantal jongeren tussen de 18 en 29 jaar oud in 2022 nog bij hun ouders woonden. Namelijk een kleine 44% van de jongeren in deze leeftijdsgroep. Dit percentage is de afgelopen jaren flink gestegen. Vooral door de krapte op de woningmarkt, hoge huizenprijzen en een tekort aan betaalbare huurwoningen.