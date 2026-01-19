Oud-VVD-leider ziet meer in lijn-Jetten dan in lijn-Van Weel bij aanpak Trump

Jozias van Aartsen, in het verleden onder meer politiek leider van de VVD en minister van Buitenlandse Zaken, is meer onder de indruk van Rob Jetten dan van zijn partijgenoot David van Weel, thans minister van Buitenlandse Zaken. “Je moet opstaan tegen Trump”, zegt Van Aartsen in het AD. “Anders blijft-ie maar doorgaan. Economische maatregelen treffen keihard doel.”
Jetten is het daar hartgrondig mee eens, zo liet hij maandag blijken. Hij vindt dat de Europese Unie een grens moet trekken. “Wat niet heeft geholpen is ‘softe taal’ tegen Trump.”
Die softe taal was tot zondag onder meer te beluisteren bij de VVD. In navolging van voormalig VVD-leider Mark Rutte, die ‘daddy’ Trump bij voorkeur stroop om de mond smeert, durfden VVD’ers lange tijd geen kritiek te uiten op de bizarre acties van het grote kind in het Witte Huis.
Van Weel kwam pas op zondag met een veroordeling van Trumps agressie richting Groenland. Hij sprak in navolging van tal van andere buitenlandse bewindslieden van “chantage” – maar dan toch vooral omdat Nederland nu ook in het vizier is gekomen van de oranje autocraat die dreigt met nieuwe importheffingen.
Eerder durfde Van Weel geen kritiek te leveren op de Amerikaanse potentaat, die met zijn inval in Venezuela liet blijken maling te hebben aan het internationaal recht. Toen Gijs Sanders van De Marker na afloop van een Kamerdebat aan Van Weel vroeg hoe hij dacht over Trumps actie om Venezolaanse olie buit te maken, kwam de bewindsman niet verder dan wat gestotter.
BNNVARA-coryfee Marcel van Roosmalen omschrijft de minister in zijn NRC-column als “een nieuw dieptepunt”.
“Hij zat nog niet op mijn radar, waarschijnlijk omdat hij toch maar tijdelijk is, maar sinds hij vorige week in een overmoedige bui aanschoof bij Sven Kockelmann op Radio1, bestaan er gerede twijfels. Is hij wel helemaal goed? Waarom knoop je je stropdas dusdanig dicht dat je eruitziet als een giraffe die te weinig lucht krijgt? Ik kreeg zin om eraan te trekken, zo veel lafheid spoot er uit deze man.”
Meer over:actueel, david van weel, rob jetten, donald trump, groenland, importheffingen, internationaal recht
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.