Van Weel (VVD) leest in Fabeltjeskrant dat alles nog prima okidoki functioneert in de VS

Na een debat in de Tweede Kamer over de illegale Amerikaanse invasie van Venezuela en de ontvoering van president Nicolas Maduro, weigerde dubbeldemissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) de VS te veroordelen. Dat land heeft volgens de VVD'er het recht om zichzelf te verdedigen tegen aantijgingen dat het internationaal recht geschonden zou zijn. Dat het Trump-regime zelf onomwonden toegeeft dat het alleen om de Venezolaanse olie gaat en dat ook Groenland, Cuba, Colombia en Mexico met militair ingrijpen worden bedreigd doet er voor Van Weel even niet toe.

Een stotterende Van Weel beweert tegen Gijs Sanders van De Marker (BNNVARA) dat de democratie nog altijd stevig overeind staat. Dit ondanks dat Trump zelf na zijn verloren verkiezingen in 2020 een staatsgreep probeerde te plegen en dat hij nu in zijn tweede termijn razzia's uitvoert op bruine mensen, het Congres buitenspel zet, zegt een alleenheerser te zijn die alleen geleid wordt door zijn eigen "moraal" en wiens fascistische stoottroepen net een onschuldige vrouw op straat hebben geëxecuteerd. Dat kan in een democratie, zegt Van Weel, die erin zegt te geloven dat de VS gedegen onderzoek zullen doen naar de staatsmoord op Renee Good, ondanks dat Trump zelf zegt dat dat niet zal gebeuren.